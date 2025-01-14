كوريا الجنوبية تعلن إطلاق جارتها الشمالية لعدة صواريخ بالستية قصيرة المدى

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - حسبما أفادت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) الناطقة باللغة الإنجليزية - أن الجيش رصد عدة مقذوفات، يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، تم إطلاقها من منطقة "جانجي" في مقاطعة "جاجانغ" بكوريا الشمالية في حوالي الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، مضيفة أن الصواريخ حلقت لمسافة 250 كيلومتر تقريبا قبل أن تهبط في المياه الشرقية.

وأكدت الهيئة أن الجيش عزز إجراءات المراقبة والحيطة استعدادا لأي عمليات إطلاق أخرى، كما قام بمشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان مع الحفاظ على الوضع الدفاعي الكامل.

يأتي هذا الإطلاق بعد ثمانية أيام من إطلاق كوريا الشمالية ما تزعم أنه صاروخ باليستي فرط صوت متوسط المدى، وقبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المزمع يوم الاثنين المقبل.