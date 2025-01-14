حفل فني وافتتاح معارض متنوعة بالملتقى الثقافي في قصر العريش

تواصلت فعاليات الملتقى الثقافي لليوم الثانى على التوالى بفرع ثقافة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحانى، على هامش الملتقي الثقافي للشباب بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو نشر الفعاليات الثقافية والفنية في ربوع مصر تحقيقاً لمبدأ العدالة الثقافية عبر إيصال الخدمات الثقافية للمناطق النائية و الحدودية.

فيما قام الدكتور أشرف العزازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء، والدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، بافتتاح معرض الفن التشكيلى لفنانى ومبدعى سيناء، بقصر ثقافة العريش.

شارك فى المعرض المهندس جمال فودة "فنان تلقائي" والدكتور خليل كراني "فنان تلقائي" والأستاذ رجب عامر "فنان تشكيلي" والأستاذة هناء الفار "فنانة تشكيلية" والأستاذ عز الدين الشريف "فنان تلقائى"، وتم افتتاح معرض رسوم الأطفال بعنوان "سيناء في عيون أطفالها" وافتتاح معرض المشغولات اليدوية والحرف البيئية تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر، وتم افتتاح معرض نادي المرأة والتطريز السيناوي تحت إشراف الأستاذة نسرين الشوربجي، وافتتاح معرض كتب إصدارات الهيئة بإشراف الأستاذ صفاء حمدي.

تلى ذلك فعاليات الحفل الفني، بكلمة الدكتورة إيمان نجم رحبت من خلالها بالحضور، ثم كلمة الدكتور شعيب خلف، وكلمة الدكتور أشرف العزازى، وتكريم الموهوبين في الشعر والأدب، وتكريم السادة الأدباء ومبدعى سيناء وتكريم الفنانين التشكيليين، واختتم اللقاء بعرض فني لفرقة العريش الفنون الشعبية قدمت الفرقة عدة فقرات فنية متنوعة منها الدبكة السيناوية السامر الدحية قيوم الأفراح، تدريب كابتن سامح الكاشف بقياده الفنان محمد محروس.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات قام بتنظيم الملتقي الثقافي للشباب بمدينتي العريش وبئر العبد، بالتعاون والمشاركة مع هيئة قصور الثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة خلال الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢٥ حتى ١٤ يناير ٢٠٢٥ بقصر ثقافة العريش ومكتبة النجاح- بئر العبد ، وذلك لدعم المواهب الإبداعية من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال من أبناء العريش.

فيما يأتي اختيار وزارة الثقافة محافظة شمال سيناء لإقامة هذا الحدث الثقافي ليعكس إيمان الوزارة وسعيها الدائم إلى تطبيق العدالة الثقافية بين محافظات مصر المختلفة، بجانب اهتمامها الدائم باكتشاف الموهوبين والمبدعين في ربوع مصر حتى تظهر هذه المواهب للنور ويتم استثمارها بالشكل الأمثل. تتم الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة العمل التى تقدمها هيئة قصور الثقافة بشمال سيناء.