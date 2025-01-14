اليوم.. طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لحالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد: سيكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، أما في الليل والصباح الباكر، يسود طقس شديد البرودة في أغلب الأنحاء، مع وصول درجات الحرارة لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تشهد بعض المناطق شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.