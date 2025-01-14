مركز شباب سوهاج يكرم الطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا

أقام نادى مركز شباب سوهاج، حفل تكريم كبير للطلاب من أبناء المحافظة وأعضاء ولاعبي "مركز شباب الساحة" المتفوقين علمياً ورياضياً، تقديراً لجهودهم وتفوقهم، وذلك للمساهمة فى صنع جيل قادر على تحقيق مستقبل أفضل.

وكلف النائب خالد أبو الوفا رئيس نادى مركز شباب سوهاج الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية، أعضاء مجلس الإدارة بمتابعة اللاعبين عن كثب خلال امتحانات نصف العام الدراسي 2025، مع التأكيد على أهمية دعمهم لتحقيق التفوق العلمي وتوفير كافة عوامل النجاح لإخراج جيل على مستوى علمى عالمى للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة بالنهوض علمياً ورياضياً بأبناء الصعيد.

ويركز المجلس على مساندة اللاعبين الطلاب لضمان اجتيازهم الامتحانات بنجاح، بما يمكّنهم من الاستعداد الأمثل لاستكمال النشاط الرياضي بعد انتهاء الامتحانات حيث يؤمن بأن التفوق العلمي هو ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة النجاح التربوي والرياضي لأبناء الصعيد.

واتفق رئيس مركز شباب سوهاج خلال الأيام الماضية مع شركة تسويق كبرى سيتم توقيع الاتفاق النهائى معها خلال الأيام القادمة على تسهيل خوض فترات معايشة فى الدوريات الأوروبية للمواهب تمهيداً للاحتراف فى أندية أوروبا.

التنقيب عن المواهب في مراكز شباب سوهاج

قرر خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سوهاج، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية رعاية اللاعبين الموهوبين في مراكز الشباب بمحافظة سوهاج فى إطار برنامج طموح للتنقيب عن أفضل المواهب في الصعيد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.