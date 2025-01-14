صمامات قلب طبيعية تنمو مدى الحياة.. ابتكار ثوري يهديه مجدي يعقوب للإنسانية

أعلن جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، عن تفاصيل ابتكار صمامات قلب طبيعية قادرة على النمو مدى الحياة، في إنجاز طبي غير مسبوق يمثل نقلة نوعية في علاج أمراض القلب.

هذا الابتكار، الذي وصفه يعقوب بأنه "هدية للإنسانية"، يفتح آفاقًا جديدة في مجال طب القلب.

ابتكار لتغيير حياة الملايين

وقال يعقوب في تصريحات تلفزيونية: "لقد عملت على دراسة الصمامات لسنوات طويلة، وهذا الاكتشاف يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة مع تفشي أمراض الصمامات في كل من الدول النامية والمتقدمة، والتي تقلل من أعمار المرضى بشكل كبير".

وأشار إلى أن الصمامات الجديدة يمكنها النمو مع الأطفال، ما يعني أن الطفل الذي يخضع للجراحة لن يحتاج إلى عمليات أخرى مع تقدمه في العمر.

اختبارات مكثفة ونتائج واعدة

وأضاف يعقوب: "أجرينا اختبارات مكثفة على هذه الصمامات في المعمل، وزرعناها في الأغنام خلال شهر واحد، أظهرت الصمامات قدرة مذهلة على تجديد الخلايا وأداء وظائف الصمام الطبيعي".

وأوضح أن الصمام الجديد يفرز مواد تساعد الجسم على العمل بكفاءة، ما وصفه بأنه إنجاز غير مسبوق.

آفاق مستقبلية للاستخدام البشري

وأشار الدكتور يعقوب إلى أن هذا الابتكار قد يصبح متاحًا للبشر في غضون عام أو أكثر قليلًا، بعد استكمال الاختبارات السريرية الضرورية لضمان فعاليته وأمانه.

هدية للإنسانية

واختتم يعقوب حديثه قائلاً: “هذا الاكتشاف بمثابة خيال تحول إلى حقيقة، الصمام لا يقتصر فقط على أداء وظيفته، بل يمكنه خلق خلايا وأعصاب جديدة داخل الجسم، إنه إنجاز ضخم سيُحدث فرقًا كبيرًا في صحة البشرية”.