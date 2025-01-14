كيف تحافظ على حاسة السمع مع التقدم في العمر؟

كشفت الدكتورة يكاتيرينا ديميترينكو، استشارى الطب المتخصص فى علاج التهاب الأذن وانخفاض السمع بالمركز الطبى الروسى، عن أهم النصائح الخاصة للحفاظ على حاسة السمع مع التقدم فى العمر، وفقا لما نشرته مجلة runews24.ru.

وأشارت الطبيبة إلى أنه مع التقدم في السن تتغير حاسة السمع لدى الإنسان، ويعتبر انخفاض الحساسية لترددات الصوت وحدوث الأحاسيس غير المريحة عملية طبيعية، ولكن هناك طرق يمكن أن تساعد في إبطائها.

وأضافت: أن هناك العديد من التوصيات الرئيسية التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في الحفاظ على السمع مع تقدم العمر، وأحد الأسباب الرئيسية لفقدان السمع هو التعرض للضوضاء الصاخبة لأن العمل في بيئة صاخبة أو الذهاب إلى الحفلات الموسيقية، أو استخدام سماعات الرأس مع صوت صاخب، له آثار سلبية على حاسة السمع.

وتابعت: لذلك على الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في ظروف صاخبة استخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس التي تعمل على إلغاء الضوضاء لمنع تلف السمع.

وأوضحت، أن العناية بصحة الأذن هي جانب مهم للحفاظ على حاسة السمع لأن التهاب الأذن يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع ومضاعفات أخرى، ولذلك يساعد إجراء فحوصات دورية للأذن على تحديد المشكلات المحتملة ومنعها.