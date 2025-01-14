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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكندرية تحت تأثير الضباب| انخفاض الرؤية وإغلاق للطرق.. وتحذيرات مهمة للسائقين

الشبورة المائية بالإسكندرية
الشبورة المائية بالإسكندرية
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أعلنت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن سيطرة ظاهرة الشبورة المائية، بكثافة التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت محافظة الإسكندرية، إلى أنه تم إغلاق كل من طريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور التعمير حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأهابت المحافظة، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وسجلت محافظة الإسكندرية درجات الحرارة اليوم 13 درجة مئوية، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 10%، وسرعة رياح 10 كم / ساعة، ومن المتوقع استمرار سقوط الامطار حتى ساعات الليل.

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