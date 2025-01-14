تحذير طبي.. النعاس المفرط خلال النهار يشير إلى إصابتك بأمراض خطيرة

قالت طبيبة أمراض القلب الروسية لودميلا بالاتكينا، إن الشعور المستمر بالنعاس خلال النهار قد يكون علامة على بعض الأمراض الخطيرة، وفقًا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

وأوضحت الطبيبة، أن الرغبة في النوم خلال النهار قد تكون ناتجة عن قلة النوم أثناء الليل أو اضطرابات النوم، مشيرةً إلى أن الحل في هذه الحالات يبدأ بتنظيم مواعيد النوم، والنوم مبكرًا، مع تجنب المشروبات الكحولية والمنبهة ووجبات العشاء الدسمة قبل النوم.

كما نصحت بالابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف والتلفاز، قبل النوم بساعتين، لأن الأشعة المنبعثة منها تؤثر على جودة النوم وتسبب الأرق.

لكن في حال اتباع نظام نوم صحي وتجنب جميع هذه المؤثرات مع استمرار الشعور المزمن بالنعاس، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بأمراض خطيرة مثل: فقر الدم، انخفاض ضغط الدم، وقصور الغدة الدرقية.

وأكدت الطبيبة، أن هذه الحالة تتطلب مراجعة الطبيب فورًا، مشيرة إلى أن السكتة الدماغية الحادة قد تترافق مع هذا الشعور المزمن بالنعاس.

ونصحت الطبيبة بإجراء فحوصات دم لتحديد مستوى هرمونات الغدة الدرقية، وعرض النتائج على الطبيب المختص. وإذا كانت التحاليل طبيعية، فيُنصح بمراجعة أطباء القلب.

وأضافت أن الشعور الدائم بالنعاس قد يكون مرتبطًا بأسباب أخرى، منها اختلال بعض الهرمونات، أو مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق.