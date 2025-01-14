روسيا توقف استيراد المنتجات الحيوانية من ألمانيا بسبب الحمى القلاعية

أعلنت الوكالة الروسية المختصة في الزراعة والثروة الحيوانية، "روسيلخوزنادزور"، عن تقييد واردات المنتجات الحيوانية من ألمانيا بدءًا من 15 يناير 2025 بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية بين المواشي في ألمانيا.

وأوضحت الوكالة أنها انضمت إلى القيود التي فرضتها بيلاروس بسبب تسجيل حالات إصابة بالمرض في ألمانيا، وذلك بهدف منع انتقاله إلى روسيا وانتشاره في البلاد.

وذكرت الوكالة في بيانها أنها ستعلق إصدار الشهادات الصحية لجميع المنتجات الحيوانية والحيوانات القابلة للإصابة بالعدوى من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، بالإضافة إلى عبور هذه المنتجات إلى دول أخرى اعتبارًا من 20 يناير 2025، ما لم تتوافق الإجراءات مع معايير المديرية العامة الأوروبية للصحة وسلامة الأغذية (DG SANTE).

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن ألمانيا سجلت أول حالة إصابة بالحمى القلاعية منذ نحو 40 عامًا، كما تم العثور على 3 جواميس نافقة بسبب المرض في مقاطعة ميركيش أودرلاند بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.