بايدن: الصين لن تتفوق اقتصاديا على الولايات المتحدة.. وواشنطن ستقود تطور الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أن الجهود التي بذلتها إدارته حالت دون تفوق الصين على الولايات المتحدة اقتصاديًا.

وفي خطابه حول السياسة الخارجية بوزارة الخارجية، قال بايدن: "توقع الخبراء أن يتفوق اقتصاد الصين على اقتصادنا بحلول عام 2030 أو بعد ذلك بفترة وجيزة، لكننا رفضنا هذا السيناريو. لقد استثمرنا في أنفسنا، وحمينا عمالنا وتقنياتنا. وفقًا للمسار الحالي للصين، لن تتفوق علينا أبدًا".

وأضاف بايدن أن الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنافسة مع الصين تحسن بشكل كبير خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أن واشنطن هي التي ستحدد تطور الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.

وتحدث بايدن عن مساعي الصين للعب دور قيادي في مجالات مثل إنتاج الطاقة النظيفة، المعادن الحيوية، وسلاسل التوريد العالمية. وأكد: "يجب أن تنتصر الولايات المتحدة في هذه المنافسة، وسنرسم ملامح تطور الاقتصاد العالمي لعقود قادمة".

كما أشار إلى أن الصين تحاول السيطرة على السوق العالمية لزيادة اعتماد الدول على دورها الاقتصادي.