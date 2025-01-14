الشرطة الألمانية: مقتل وإصابة 5 في عملية طعن داخل مبنى سكني قرب الحدود البولندية

أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا ومراهق عمره 16 عامًا في هجوم طعن داخل مبنى سكني في بلدة كازيكوف (Casekow)، الواقعة على بعد حوالي 90 كيلومترًا شمال شرق العاصمة برلين.

وخلال الحادث، أصيبت امرأة أخرى تبلغ من العمر 19 عامًا بجروح خطيرة. وتمكنت السلطات من القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عامًا، حيث عُثر عليه مصابًا بجروح خطيرة في الفناء الخلفي للمبنى.

وذكرت الشرطة أن دوافع المهاجم لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن المشتبه به والضحايا الثلاثة يحملون جميعهم الجنسية الألمانية.

تلقى رجال الشرطة مكالمة طوارئ حوالي الساعة العاشرة صباحًا، وعند وصولهم عثروا على جثتين داخل شقة، بينما وُجدت امرأة مصابة بجروح خطيرة في شقة مجاورة، يُعتقد أنها لجأت إليها هربًا من المهاجم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة بأن السلاح المستخدم في الهجوم كان "سلاح طعن"، دون تأكيد ما إذا كان سكينًا. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المشتبه به في هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن بلدة كازيكوف، الواقعة بالقرب من الحدود البولندية، تُعد مجتمعًا صغيرًا يقطنه حوالي 817 نسمة، وفقًا لموقع البلدية الإلكتروني.