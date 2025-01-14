بايدن: استثماراتنا في الصناعات العسكرية بلغت حجما قياسيا يقدر بـ 1.3 تريليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته قامت باستثمار حجم قياسي من الأموال في قطاع الصناعات العسكرية، بلغ 1.3 تريليون دولار.

وقال بايدن في خطاب الوداع في مقر الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين: "قمنا بتعزيز قاعدتنا للصناعات العسكرية من خلال استثمار نحو 1.3 تريليون دولار في المشتريات والأبحاث والتصاميم".

وأضاف أن "هذا أكثر مما استثمرته أمريكا خلال أي فترة 4 سنوات في عهد الحرب الباردة".

ويأتي ذلك عشية انتهاء صلاحيات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، المقرر في 20 يناير الجاري، عندما سيتم تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة.