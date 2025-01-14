مصرع 100 عامل في مناجم غير قانونية بجنوب إفريقيا

لقي ما لا يقل عن 100 من عمال المناجم غير الشرعيين مصرعهم داخل منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا، بعد أن ظلوا محاصرين تحت الأرض لعدة أشهر.

وأفاد سابيلو منجوني، المتحدث باسم "المجموعة المتحدة للعمل الخاصة بالمجتمعات المتضررة من التعدين"، لوكالة "أسوشيتد برس"، يوم الاثنين، أن هاتفا محمولا أُرسل إلى السطح مع بعض الناجين يوم الجمعة، احتوى على مقطعي فيديو يُظهران عشرات الجثث ملفوفة بالبلاستيك في أنفاق المنجم.

وذكر منجوني أن العمال المحاصرين يشتبه في أنهم لقوا حتفهم بسبب الجوع أو العطش، مشيرًا إلى أن الشرطة انتشلت 18 جثة منذ يوم الجمعة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة العدد الدقيق للضحايا والناجين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، البريغادير سيباتا موكغوابون، إن عملية إنقاذ جديدة بدأت يوم الاثنين، لكن العدد الإجمالي للضحايا لا يزال قيد التحقق.

وتشير المعلومات إلى أن المنجم كان مسرحًا لمواجهة بين الشرطة وعمال المناجم منذ نوفمبر، عندما حاولت السلطات إخراج العمال وإغلاق المنجم. ورفض العمال الخروج خوفًا من الاعتقال، بينما أشار منجوني إلى أن الشرطة أزالت الحبال المستخدمة للصعود وقطعت إمدادات الغذاء لإجبارهم على المغادرة.

تعد عمليات التعدين غير القانونية شائعة في جنوب إفريقيا، حيث تترك الشركات المناجم غير المربحة مهجورة، مما يدفع عمال المناجم غير الرسميين إلى دخولها بحثًا عن رواسب متبقية. ومع امتلاك جنوب إفريقيا لأعمق المناجم في العالم، فإن البلاد تشهد باستمرار حوادث قاتلة، مثل حادثة عام 2015 التي أودت بحياة 77 شخصًا.