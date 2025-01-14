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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يدعو الإدارة الأمريكية المقبلة وحلفاء واشنطن لمواصلة دعم أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكنهم التخلي عن دعم أوكرانيا، داعيا حلفاء واشنطن لعمل المزيد في هذا المجال.

وقال بايدن في خطاب الوداع بمقر الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين: "يجب أن نعمل المزيد. لا يمكننا أن نرحل. جمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا، وذلك ليس فقط في أوروبا، بل وفي آسيا لأول مرة".

وتابع قائلا إن "تلك الدول تعرف أن ما يحدث في أوكرانيا له أهمية بالنسبة إليها أيضا"، وأضاف أنه "أرسى الأساس" لمواصلة إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب دعم أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022 بلغ 65.4 مليار دولار.

يذكر أن صلاحيات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ستنتهي في 20 يناير الجاري مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

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