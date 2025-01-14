الجمهوريون يخططون لطرح قانون لشراء جرينلاند

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن حلفاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يروجون لمشروع قانون يهدف إلى تمكين الرئيس من التفاوض مع الدنمارك بشأن شراء جزيرة جرينلاند.

ويقود مشروع القانون عضوا مجلس النواب الجمهوريان آندي أوجلز وديانا هارشبرجر، ويحمل المشروع اسم "قانون جعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى". ووفقًا لوسائل الإعلام، جرى توزيع مسودة القانون على المشاركين يوم الاثنين، وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن المشروع حظي بدعم 10 مشاركين حتى صباح ذلك اليوم.

وينص مشروع القانون على أن الكونغرس يجيز للرئيس، بدءًا من الساعة 12:01 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 يناير 2025، التفاوض مع مملكة الدنمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند. ويُلزم النص الرئيس، في حال التوصل إلى اتفاق، بتقديمه إلى اللجان المختصة في الكونغرس، مرفقًا بجميع الوثائق والملاحق ذات الصلة.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرح سابقًا بأن جرينلاند "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.

من جهته، أكد رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيغيدي، أن سكان الجزيرة يسعون لتحقيق الاستقلال وأن مصيرهم يجب أن يكون بأيديهم.

تجدر الإشارة إلى أن جرينلاند، التي تُعد أكبر من الدنمارك بنحو 50 مرة من حيث المساحة، هي مستعمرة تابعة للمملكة الدنماركية، وتم منحها الحكم الذاتي في عام 2009. ومع ذلك، فإن عدد سكان الدنمارك يفوق عدد سكان جرينلاند بكثير.