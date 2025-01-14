افتتاح مقر النادي السرياني الأرثوذكسي بالقدس بعد ترميمه

افتتح المطران مار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، وبرعاية وحضور وزير دولة المجر تريستان أزبي، سكرتير الدولة لشؤون مساعدة المسيحيين المضطهدين وبرنامج "Hungary Helps"، المقر الرسمي للنادي السرياني الأرثوذكسي في القدس، بعد إنجاز عملية ترميمه بالكامل.

وأعرب الوزير تريستان أزبي خلال حفل الافتتاح، الذي حضره برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى، عن تقديره الكبير لأهمية هذا المشروع الذي يدعم المجتمعات المسيحية ويساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والديني للمدينة المقدسة.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عبّرالمطران مار أنتيموس جاك يعقوب عن شكره العميق لحكومة المجر وبرنامج Hungary Helps، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السخي الذي جسّد روح التعاون والصداقة بين الشعوب.

كما وجه شكره الب الوزير أزبي على جهوده في دعم الأقليات الدينية والمجتمعات المحتاجة.

شهد الحفل حضور البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر فلسطين لليونان الأرثوذكس، والمطران ثيودوسيوس ممثلًا لغبطة بطريرك الأرمن الأرثوذكس نورهان مانوكيان، والمطران الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس، والمطران مار يعقوب أفرام سمعان، مطران السريان الكاثوليك في القدس، إضافة إلى عدد من الآباء الكهنة والرهبان من مختلف الكنائس المقدسية وممثلي الأفواج الكشفية المقدسية بالإضافة إلى بعض الشخصيات المقدسية. كما حضر ممثل عن سفير الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء والقناصل العاملين في المدينة.

يعتبر ترميم مقر النادي خطوة بارزة في الحفاظ على التراث السرياني في القدس، حيث يسعى ليكون مركزًا لتعزيز الإيمان والتواصل المجتمعي. وأشاد الحاضرون بدور برنامج Hungary Helps، الذي تأسس عام 2017، في تقديم الدعم الإنساني ومساندة المجتمعات المتضررة، مما جعله نموذجًا يحتذى به في العمل الإنساني الدولي.

وأكد المشاركون أن هذا المركز يعكس أكثر من كونه مبنى، فهو رمز للوحدة والتآخي وملاذٌ يعزز ازدهار المجتمع السرياني في المدينة المقدسة.