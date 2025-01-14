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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط حائط من منزل مكون من خمس أدوار بشبرا الخيمة

سقوط حائط منزل
سقوط حائط منزل
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شهد حي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من خمس أدوار.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإدارة الهندسية، وتبين وقوع الحادث دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة، بلاغًا من الأهالي بسقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من خمسة أدوار، بشارع شحاتة أبو سعدة - الوحده العربية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وقسم ثاني شبرا الخيمة، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية والنوبتجية المسائية، وجرى إخلاء الدورين الأول علوي والتاني علوي لخين الانتهاء من أعمال الترميم والتدعيم.

وجرى تأمين المكان دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط حائط منزل

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المنشآت الآيلة للسقوط حي شرق شبرا الخيمة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط محافظة القليوبية