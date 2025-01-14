ميلانيا تحسم مقر إقامتها الجديد في ولاية ترامب الثانية

أعلنت السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، أنها بدأت استعداداتها للعودة إلى البيت الأبيض، في حال فوز زوجها، دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية.

وأكدت ميلانيا، في تصريحات متلفزة، أنها حزمت حقائبها بالفعل واختارت الأثاث الذي سيتم نقله، قائلة: "إنه انتقال مختلف هذه المرة، فهو للمرة الثانية".

وخلال حديثها لبرنامج "فوكس أند فريندز" على قناة "فوكس نيوز"، أشارت ميلانيا إلى أن عملية اختيار أعضاء فريقها الجديد لا تزال جارية. كما أعربت عن نيتها إعادة إطلاق وتوسيع مبادرتها "كن الأفضل"، التي تهدف إلى تحسين رفاهية الأطفال، وتعزيز الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة إساءة استخدام المواد الأفيونية.

وأوضحت ميلانيا أنها تعمل أيضًا على فيلم وثائقي يتناول حياتها، ومن المقرر أن يتم توزيعه عبر منصة "أمازون برايم فيديو" في وقت لاحق من هذا العام.