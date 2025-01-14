إنجاز تاريخي| مجدي يعقوب: "الصمامات الطبيعية" سيتم صناعتها وبيعها في مصر أولًا

كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن صمامات قلبية حية قادرة على النمو ذاتيًا في الجسم مدى الحياة، وقال: "سيتم استبدال صمامات القلب التي تنمو داخل الجسم، بصمامات ألياف، بدلًا من الصمامات التقليدية التي يجرى زرعها في عمليات جراحية واسعة النطاق".

وتابع يعقوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر"، أن كل ما يريده هو أن تكون صحة المصريين في أحسن حال، وأن يكون اسم مصر في كل مكان مثل ما هو الآن، وأنه من المقرر أن تتلقى مجموعة أولية تضم أكثر من 50 مريضًا صمامات قلبية مصنوعة من ألياف يمكن زراعتها بحيث تتوافق حيويًا مع خلايا الجسم الطبيعية.

وأشار إلى أنه يمكن عمل تركيب هذا الصمام بدون عملية جراحية ومن خلال أمور بسيطة.

وتابع جراح القلب العالمي: "يسعدني جدًا أن أرى ابتسامة الأطفال في أسوان ولدينا شباب مصري في مركز أسوان في منتهى الخبرة والعظمة، وهذا ما يعطيني سعادة ضخمة أكتر من أي شيء في العالم، انا بحب مصر والعالم والإنسانية".

وأضاف مجدي يعقوب: "خلال عام ونصف سيتم وضع الصمامات الطبيعية في الإنسان، ثم عام ونصف اَخر يتم تصنيعه وإنتاجه في إنجلترا وألمانيا وبولندا ومصر وبعد 3 سنوات سيتم بيعه في العالم كله. وأشار إلى أن الصمام الحي يعيش مدة طويلة، ويساهم في إطالة الحياة ويجعلها نشيطة وحيوية، ويمكن أن يكبر مع الطفل بحيث لا يحتاج أي عمليات أخرى، كما أن تركيبه يتم عن طريق القسطرة وليس بالضرورة عبر عملية جراحية.