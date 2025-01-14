زيلينسكي يطرح احتمال نشر وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا واحتمال "نشر وحدات" من العسكريين الأجانب في البلاد، وهي فكرة طرحها حلفاء كييف في الأشهر الأخيرة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي على مواقع التواصل الاجتماعي "كانت المحادثة طويلة ومفصلة جدا. ناقشنا الدعم الدفاعي، وأنواعا مختلفة من الدفاع، وحزمات أسلحة لأوكرانيا".

وأكد أنهما ناقشا "الاستثمارات في شراء قذائف لأوكرانيا". وقال "ناقشنا أيضا نشر وحدات شريكة وتدريب جيشنا".

وطُرحت فكرة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا عدة مرات في الأشهر الأخيرة على خلفية تكهنات باحتمال انعقاد محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا.

ويهدف نشر هذه الوحدات إلى ضمان المحافظة على وقف إطلاق النار في حال حدوثه بعدما دعا إليه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 يناير الجاري.

واعتبر زيلينسكي الأسبوع الماضي أن انتشار قوات غربية في أوكرانيا "هو واحد من أفضل الأدوات" لـ"إجبار روسيا على السلام".

ورفضت روسيا هذه الفرضية التي أثارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في منتصف ديسمبر الماضي، ووصفتها بأنها "سابقة لأوانها".

وناقش زيلينسكي وماكرون الاثنين تدريب جنود أوكرانيين في فرنسا، في حين تهز فضيحةٌ كتيبة "آن كييف" منذ عودتها إلى أوكرانيا الشهر الماضي بعدما دربتها فرنسا وجهزتها جزئيا.

وتشهد هذه الكتيبة حالات فرار من الخدمة، وتواجه شبهات بإساءة قادتها استخدام السلطة، ويخضع قادتها لتحقيق من جانب محققين أوكرانيين حاليا.