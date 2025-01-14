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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل وسط توقعات بإعلان صفقة مع "حماس"

قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية، بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، إلى إسرائيل. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أورد الإعلام الإسرائيلي أن هناك تقديرات في تل أبيب تشير إلى إمكانية الإعلان عن التوصل إلى صفقة مع حركة حماس ظهر اليوم الثلاثاء.

وفق وقت سابق، قال مصدر مطلع إن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت، لافتا إلى أن جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

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