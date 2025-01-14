مصرع شخصين بسبب انهيار جليدي بجنوب شرق فرنسا

ذكرت فرق الإنقاذ في بلدة "فال ديزير" بجنوب شرق فرنسا، الإثنين، مصرع شخصين في انهيار جليدي أثناء تزلجهما في جبال الألب الفرنسية.

وأشارت فرق الانقاذ إلى أن اثنين من المتزلجين، من إستونيا، لقيا مصرعهما في انهيار جليدي أمس الأحد أثناء تزلجهما خارج المسار فوق منحدرات ببلدة "فال ديزير" في إقليم "سافوا" (التابع لمنطقة أوفيرن-رون ألب - جنوب شرق البلاد).

وكان الشخصان ضمن مجموعة من ستة متزلجين إستونيين، يتزلجان على منحدرات "Cugnaï"، غير مجهزين بالعتاد الخاص بالانهيار الجليدي، عندما تحطم لوح ثلجي يبلغ عرضه 100 متر وطوله 300 متر، وفقا لبيان صحفي صادر عن فريق إنقاذ "فال ديزير".

ووصل إلى مكان الحادث نحو 20 مسعفا مجهزين بتعزيزات، وبرفقة طبيب معالج، إلا أنه تم العثور على اثنين من المتزلجين، قد توقف قلبهما عن الخفقان.