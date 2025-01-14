الصين تعارض قيود الولايات المتحدة على صادرات الذكاء الاصطناعي

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض قيود على الصادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت وزارة التجارة الصينية،في بيان الاثنين أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية، إن هذه القيود "تؤدي إلى تشديد ضوابط التصدير على شرائح ومعلمات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، مع توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم، كما ستخلق عقبات وتدخلات أمام أطراف ثالثة منخرطة في التجارة العادية مع الصين".

وفي وقت سابق، أعربت شركات التكنولوجيا الفائقة ومنظمات الصناعة من الولايات المتحدة عن استيائها وقلقها من خلال قنوات مختلفة، معتبرة أن التدابير التقييدية صيغت على عجل دون مناقشة كافية وتشكل تنظيما مفرطا لقطاع الذكاء الاصطناعي.. كما أعربت عن اعتقادها بأن هذه التدابير ستؤدي إلى "عواقب سلبية كبيرة"، وحثوا إدارة بايدن بشدة على وقف تنفيذها.

ورأت وزارة التجارة الصينية أن إدارة بايدن " تجاهلت هذه النداءات وأصرت على التنفيذ السريع لهذه التدابير"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل "نموذجا لتعميم مفهوم الأمن الوطني وإساءة استخدام ضوابط التصدير ويمثل انتهاكا صارخا لقواعد التجارة الدولية متعددة الأطراف".. كما يؤدي هذا الإجراء إلى "إعاقة التجارة الطبيعية بين البلدان بشكل خطير ويقوض قواعد السوق والنظام الاقتصادي الدولي ويؤثر على الابتكار التكنولوجي العالمي".

واعتبرت أن هذا الاجراء "يضر أيضا بمصالح الشركات في جميع أنحاء العالم، من بينها تلك القائمة في الولايات المتحدة"، وقالت إن الصين "ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".