اليوم.. "تعليم النواب" تناقش أزمة عدم تعيين عمداء للمعاهد العليا الخاصة

تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودي عبد الرحمن بشأن قيام وزارة الأوقاف بعدم السماح لجمعيه تحفيظ القرآن بقرية يرمشا مركز العدوة بالتواجد داخل مسجد الرحمن.

فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي أيضا خلال اجتماعها اليوم موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح بشأن القرار الصادر بفصل الطالب الذي يحصل علي معدل تراكمي (أقل ) من 2 بالمعاهد الخاصة . GPA)

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامة بشأن التضرر من عدم تعيين عمداء لبعض المعاهد العليا الخاصة.

وتناقش لجنة الثقافة والاعلام والاثار اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوي الشريف بشأن التأخر في افتتاح المتحف الأتوني – بمحافظة المنيا.

- وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله بشأن استئناف أعمال التنقيب في مساحة 10 أفدنة من أرض قرية تل المقدام بمحافظة الدقهلية لإنشاء مشروع إسكان اجتماعي.

وكان مجلس النواب قد وافق اليوم جلال جلسته العامة علي عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية التي يناقشه المجلس تمهيدا لصدوره قربيًا .