قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن إنه في ظل الحرب العالمية في أوكرانيا والشرق الأوسط، فإن إدارته عززت الشراكات في جميع أنحاء العالم، وحسنت موقف الولايات المتحدة على الساحة العالمية وأضعفت الخصوم الرئيسيين.

وأضاف بايدن -في خطابه الأخير للسياسة الخارجية قبل أن يترك منصبه الأسبوع المقبل-: "في هذه السنوات الأربع، واجهنا أزمات اختبرناها، لقد كان مرورنا بهذه الاختبارات تجربة أقوى -في رأيي- من انهاء تلك الاختبارات".

وقال بايدن -حسبما نقل موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري: "لقد كان إنهاء الحرب هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وأعتقد أن التاريخ سيعكس ذلك".

وحول الوضع في غزة قال بايدن، "نحن على وشك الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. الاتفاق من شأنه أن يحرر الرهائن، ويوقف القتال ويوفر الأمن لإسرائيل ويسمح لنا بزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير للفلسطينيين الذين عانوا بشدة في هذه الحرب".

وقال بايدن إنه ينبغي للولايات المتحدة، أن تعمل على ضمان "شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملًا"، وأن تستخدم ميزتها للضغط من أجل "سلام عادل ودائم لأوكرانيا".

وفيما يتعلق بالشأن الأوكراني أوضح بايدن: "لقد وحدنا 50 دولة لدعم أوكرانيا، ليس فقط في أوروبا، ولكن لأول مرة انضمت دول آسيوية لأنها تعرف ما يحدث مع أوكرانيا، وهو أمر مهم بالنسبة لها أيضًا.

وحول الذكاء الاصطناعي، أكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تحتل الصدارة في هذا المجال، منوهًا أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على إعادة تشكيل الاقتصادات والحكومات والأمن القومي والمجتمعات بأكملها.

على ناحية أخرى، وصف بايدن تغير المناخ بقضية "التهديد الوجودي الأعظم للإنسانية"، قائلًا: "أعرف بعض الأشخاص في الإدارة القادمة.. إنهم لا يعتقدون حتى أن تغير المناخ حقيقي، أعتقد أنهم يأتون من قرن مختلف، إنهم مخطئون، إنه التهديد الوجودي الأعظم للإنسانية".

وأشار بايدن، إلى أنه سيترك لإدارة الرئيس المنتخب ترامب دولة في وضع أقوى بكثير من الوضع الذي ورثه، مع "يد قوية" عند التعامل مع الأزمات الجيوسياسية.