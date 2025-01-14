نتنياهو يجتمع مع بن غفير لقياس رد فعله على الصفقة المحتملة

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد الليلة اجتماعا مع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، لقياس رد فعله على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وذكرت الصحيفة، أن بن غفير من أشد المعارضين للاتفاق مع حماس، وهدد مرارا وتكرارا بالانسحاب من الائتلاف.

وذكرت التقارير أن بن جفير سيعقد اجتماعا لحزبه "العظمة اليهودية" في وقت لاحق من هذا المساء في محاولة لصياغة رد على الصفقة الناشئة.

وفي وقت سابق اليوم، عرض زعيم المعارضة يائير لابيد على نتنياهو، شبكة أمان حال اعتراض أعضاء الائتلاف، في حين دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان إلى إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة.

وقال لابيد حسب قناة (آي 24 نيوز): "أود أن أذكر نتنياهو بأنه لا يحتاج إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.. لقد عرضت عليه شبكة أمان سياسية لصفقة الرهائن. هذا العرض لا يزال ساري المفعول".

وأضاف أنه من الممكن الاتفاق على التفاصيل بسرعة، مشيرا إلى أنه إذا كان نتنياهو قادرا ويريد التوصل إلى اتفاق، فيمكننا أنا وهو الانتهاء من تفاصيل شبكة الأمان في غضون نصف ساعة.