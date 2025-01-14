اليوم.. "صحة النواب" تناقش تجديد مستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعا لها،اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب منها:

- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجي بشأن مخالفات سحب أجهزة المركز الطبي بقرية بهرمس بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأيضا إحلال وتجديد مستشفى مبارك المركزي بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي بشأن استكمال مناقشة موضوع عدم قيام وزارة الصحة بتركيب جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الحوامدية العام بمحافظة الجيزة واحتياج مستشفى البدرشين الكثير من الأجهزة الطبية والمختلفة بالإضافة الي عدم قيام وزارة الصحة بتنفيذ التطوير القائم بمستشفى الحوامدية العام والذي بلغ قيمته 50 مليون جنيه

وكان مجلس النواب قد وافق اليوم جلال جلسته العامة علي عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية التي يناقشه المجلس تمهيدا لصدوره قربيا .