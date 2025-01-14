خلال 24 ساعة| 53 شهيدًا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة

الثلاثاء 14/يناير/2025 - 12:19 ص

استشهد 53 فلسطينيا وأصيب العشرات، يوم الإثنين، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 15 شهرًا، تركزت غالبيتها في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن "53 شهيدًا وصلوا الى مستشفيات مدينة غزة، منذ ساعات الفجر الأولى، بفعل الغارات الإسرائيلية المتتالية على مناطق متفرقة".

وأوضحت المصادر أن "الشهداء ارتقوا في 15 غارة إسرائيلية نفذت غالبيتها من طائرات حربية ومسيرات. وشملت استهدافات الاحتلال 12 تجمعا مدنيا ومدرسة تؤوي نازحين في أحياء مختلفة من مدينة غزة".

وذكرت أن الوضع داخل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة "صعب للغاية بسبب الأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى".

وأضافت أن "الجرحى ينزفون على الأرض في ساحة المستشفى والأطباء لا يستطيعون فعل شيء في ظل ازدياد أعداد الضحايا ونقص الأسرة والمستلزمات الطبية".

ووفق المصادر، فإن حي الشجاعية بمدينة غزة، كان من أبرز الأماكن التي تعرضت لقصف أسقط أكبر عدد من الشهداء والجرحى الاثنين، حيث استشهد 11 مواطنا بقصف الاحتلال منازلا لعائلتي "جرادة" و"أبو خاطر"، بينما استشهد 5 آخرون بمدرسة صلاح الدين الأيوبي في منطقة حي الدرج بالمدينة.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال على مجموعة من المواطنين في شارع المعامل بحي الدرج. كما استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا لعائلة "أبو قينص" بمحيط مفترق الغفري في مدينة غزة.

كما قصف الاحتلال تجمعات لمواطنين في مناطق "الشمعة" و"جسر الشيخ رضوان" و"شارع العيون"، ومقابل "برج الشفا" و"منطقة الجوازات" ومقابل "مدرسة أبو النصر" بغزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46،584 مواطنا، وإصابة 109،731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.