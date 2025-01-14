هيئة الاستثمار: نسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص لـ 65% من الاستثمارات

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، بهدف زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج القومي المصري، والاستثمارات الكلية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف لزيادة حجم القطاع الخاص لـ65% من حجم الاستثمارات الكلية التي تُضخ في الدولة.

وأضاف "هيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عملت على تقليل البيروقراطية من خلال التوسع في مجال الرقمنة لتقديم الخدمة بشكل سريع للغاية بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد منافسة كبيرة لجذب الاستثمارات المختلفة بصورة لم تحدث خلال السنوات السابقة على الإطلاق، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي تمتلك ميزة تنافسية مثل الموقع المتوسط في العالم وهذا يُتيح الوصول إلى أي مكان في العالم بشكل سريع، خلاف المناخ الجيد، ووجود قناة السويس التي تُشكل 12.5% من حجم التجارة ما بين الجنوب والشمال.

وأكد أن مصر تمتلك مصادر طبيعية مثل الشمس لتوليد الطاقة النظيفة، ومن الممكن استغلال هذا الأمر لتصدير الطاقة لأوروبا، وهناك العديد من المشروعات الموجودة على الأرض، خلاف توفر العمالة المدربة وغير المدربة بأسعار منافسة للغاية.