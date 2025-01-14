برلماني: الاستثمار الأجنبي النافذة السريعة لنمو الاقتصاد المصري

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر محور الاستثمار بالحوار الوطني، إن الهدف من الاستثمار الأجنبي هو ضمان بيئة حقيقية للاستثمار في مصر، ورفع مستوى الخدمات للمواطن المصري بدون إضافة أعباء على موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة في الدولة المتقدمة ليست المسؤولة عن إنشاء المصانع أو المنتجعات أو الأندية، فالأندية الكبرى في الدول المتقدمة مملوكة لمستثمرين وليست مملوكة للدولة.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل مثلما يحدث في رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن المواطن عليه أن يعلم بأن الاستثمار الأجنبي هو النافذة السريعة لنمو الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الحوار الوطني هو آلية ديمقراطية حقيقية تؤكد أن الشعب المصري واع، وأن الخبراء في مصر كُثر، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أخرج من الشعب المصري العديد من التوصيات التي نُفذت من قبل الحكومة المصرية.

وأوضح أن الحوار الوطني تحدث عن الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري مثل البيروقراطية، فاتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا لتقليل فترة تأسيس الشركات من 18 شهرًا لـ6 أيام بحد أقصى.

