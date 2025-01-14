برلماني: لن يسمح أحد من المسؤولين ببيع البلد

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر محور الاستثمار بالحوار الوطني، إن المستثمر لن يُنفق مليارات الدولارات في دولة بدائية لا تحتوي على البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية تشمل الطرق والكباري والألياف الضوئية، وهذه البنية التحتية تنعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة جذبت أكبر استثمار في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ويزيد هذا الاستثمار لـ150 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وجذب هذه الاستثمارات لم يكن ليحدث بدون تطور رقمي، والتوسع في إنشاء البنية التحتية.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي هو حلقة الوصل الحقيقية لوجود مصر في العالم، فالمستثمر عندما يأتي لبناء مصنع أو استثمار عقاري فهذا يُفيد الدولة، فالمستثمر لن يستطيع إزالة المصنع ونقله إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الاستثمار عبارة عن شراكة حقيقية بين الدولة المصرية والمستثمر الأجنبي، ولن يسمح أحد من المسؤولين ببيع البلد مثلما يتحدث البعض.

