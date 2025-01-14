برلماني: مصر أنشأت 18 مدينة جديدة في الصعيد

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر محور الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر تمتلك أفضل إطلالة على البحر المتوسط بدون أدنى شك، مشيرًا إلى أن الشواطئ في فرنسا وجنوب أوروبا سيئة للغاية، ولا تُقارن بالشواطئ المصرية على الإطلاق التي تتمتع بمقومات جاذبة.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطوير منطقة العلمين ساهم في جذب 3 ملايين سائح خلال فترة الصيف فقط، خاصة وأن المدينة من مدن الجيل الرابع، وصُممت للعمل طوال العام، وليس خلال فترة محددة فقط من العام مثلما كان يحدث في السابق.

وأوضح أن مصر أنشأت 18 مدنية جديدة في صعيد مصر، ووصلات حقيقية ما بين شرق وغرب النيل، وهذا سهل تنقل الأهالي، ومنع تكرار الحوادث النهرية، ليس هذا فقط بل أنشأت الدولة أول مستشفى نهري في الصعيد، وهذا يعكس حجم التطور الذي يحدث في الدولة المصرية.

