برلماني: القطار السريع ساعد على جذب الاستثمار في العلمين

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر محور الاستثمار بالحوار الوطني، إن العمل في الدولة المصرية خلال الفترة السابقة كانت تعمل بشكل عشوائي، ولكن العمل في الجمهورية الجديدة سريع ومنظم من أجل جذب الاستثمار بصورة كبيرة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموانئ المصرية أصبحت مؤهلة بصورة كبيرة بسبب ما أنفقته الدولة المصرية على هذه الموانئ خلال الفترة الأخيرة، كما أن القطار السريع الذي يربط ميناء البحر المتوسط وأخر في العلمين ساعد على جذب الاستثمار في منطقة العلمين بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يذهب إلى أي دولة في العالم إن لم يجد الدولة مهتمة برعايته، فالتطور الذي حدث في منطقة العلمين خاصة في البنية التحتية سواء في الطرق أو تنقية المدنية من الألغام أمر جيد للغاية، وساعد على جذب الاستثمار في هذه المنطقة.



