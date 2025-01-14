برلماني: البنية التحتية الركيزة الأساسية لقيام أي صناعة

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر محور الاستثمار بالحوار الوطني، إن الركيزة الأساسية لقيام أي صناعة أو زراعة هي وجود بنية أساسية متمثلة في الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وأضاف "محسب"، خلال حواره مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت تُعاني من كارثة خلال السنوات السابقة تعوق أي تقدم في الصناعة، وهذه الكارثة تتمثل في وجود مناطق صناعية لا تعمل بسبب عدم توافر الطرق أو وسائل المواصلات أو الكهرباء أو البنية التحتية اللازمة للصناعة.

وأوضح أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أنشأت البنية التحتية اللازمة للصناعة بأموال طائلة تُقدر بمليارات الجنيهات، ليس هذا فقط، بل قامت بإعداد خرائط صناعية حتى لا يعمل القطاع الصناعي بصورة عشوائية.

