اقتصادية النواب تناقش أوضاع الشركات القابضة ومراجعة خطط تطويرها.. غدًا

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لها غد الثلاثاء، عرض أوضاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها ومراجعة خطط تطويرها ومحددات التطوير الخاصة بكل شركة "الشركة القابضة للادوية والمستلزمات الطبية " .

كما تناقش لجنة النقل والمواصلات بالمجلس ايضا غدا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي مازن بشأن الحاجة الي رفع كفاءة طريق القاهرة / أسوان "الصحراوي الغربي" بداية من كمين الكوامل وحتي أسيوط ، هذا بالاضافة الي وضع علامات إرشادية وعواكس عليه ، نظرا لخطورة الطريق وتسببه بالعديد من الحوادث .

وكان مجلس النواب قد وافق اليوم، جلال جلسته العامة علي عدد من مواد قانون الاجراءات الجنائية التي يناقشه المجلس تمهيدا لصدوره قربيا.