إعلامية تقترح إنشاء مدراس للتعليم الفني قبل افتتاح أي مصنع

قالت الإعلامية شيماء الكومي، إن المفاوض المصري عندما يتحدث مع المستثمر الأجنبي فعليه أن يقترح أن يقوم بإنشاء مدرسة فنية تُخدم على أي مصنع تابع لهذا المستثمر.

وأضافت "الكومي" خلال تقديمها برنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك شركة صينية عنما افتتحت مصنع في مصر قامت باستيراد عمالة في الخارج، لأنها لم تجد عمالة مصرية مُدربة للعمل في المصنع، وهذا كلف الشركة الصينية أموالًا كثيرة، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء المستثمر الأجنبي مدرسة لتدريب العمال من شأنه أن يوفر تكلفة كبيرة للغاية.

وأوضحت أن المستثمر الأجنبي ينظر في البداية إلى الاستقرار الأمني وتوافر البنية التحتية، وهذا الأمر موجود في مصر بصورة كبيرة، ويأتي بعد العوامل السابقة توفر العمالة المُدربة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قد تضع بعض الشروط للاستثمار تتمثل في إنشاء مدرسة تدريب للعمالة المصرية، ولكن هذا الأمر قد يكون خلال 3 سنوات.