مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الحر

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الحر قبل نزلة بنها ب بـ 10 كيلو، حيث جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفيات وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر ووجود متوفي ومصابين حيث جرى الدفع بأجهزة الإسعاف والمرور لفتح الطريق والسيطرة على الموقف.



بالمعاينة تبين انقلاب ميكروباص على الطريق الحر اتجاه بنها ووجود حثة و8 مصابين جميعهم من مركزي بنها وكفر شكر، حيث تولت الأجهزة المعنية التحقيق وطلبت التحريات حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين وعرض الجثة على مفتش الصحة لمناظرتها.

تبين أن المصابين هم أحمد طه محمد الهادي، ومصطفى عبدالله محمد محمد، ومحمد رمضان محمد، وعبد الله عبدالستار محمد، ومحمد إبراهیم عباس، وأحمد محمد السيد رضوان، وعلي محمود عبد العاطي، وجمال كامل الشحات، والجثة لشخص يدعى رامي سمير صبحي، وتراوحت الإصابات بين جروح وكدمات.