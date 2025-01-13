السفارة المصرية في كرواتيا تحتفل بمنتخب اليد

أشاد الكابتن خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في بطولة العالم التي تستضيفها "كرواتيا والدنمارك والنرويج" ، بالتعاون الكبير للسفارة المصرية في "زغرب" والاهتمام الملموس من السفير ايمن ثروت، الذي استقبل البعثة المصرية افضل استقبال وذلل العديد من العقبات والمنغصات.

واكد رئيس الاتحاد علي اهتمام السفارة المصرية بالمنتخب منذ وصوله ومتابعته والتجهيز لإستقباله من قبل السفر، بالإضافة الي الجهود الذي بذلتها السفارة عندما فقدت بعض الحقائب عقب الوصول الي كرواتيا وتواصل السفير مع شركة الطيران وتابع وصول الحقائب المفقودة.

واختتم الكابتن خالد فتحي بتوجيه شكره البالغ للسفير أيمن ثروت علي مجهوده واهتمامه، مضيفا، ان هذا عهدنا برجال السفارة المصرية وثقتنا فيهم كبيرة ، ونتمني ان يستمر الاهتمام والتعاون طوال مشوار البطولة.

ومن جانبه حرص السفير ايمن ثروت علي توجيه دعوة عشاء لبعثة منتخبنا للاحتفال بالفراعنة في السفارة المصرية في كرواتيا، قبل انطلاق منافسات بطولة العالم والدخول في الصدامات العنيفه المنتظرة في المباريات.

تجدر الإشارة الي ان منتخبنا يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة الأرجنتين ١٥ يناير ، وبعدها البحرين ١٧ يناير ، وكرواتيا ١٩ يناير في المجموعات .