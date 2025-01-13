غدًا.. "النواب" يناقش خطة الزراعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع لها غدا الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد حمو بشأن ازدواج تحصيل مبالغ مالية مغالي فيها مقابل حق الانتفاع للمزارع السمكية بمحافظة الشرقية مما يحمل الزارع أعباء مالية .

وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر بشأن تراجع معدلات الانتاج بمحطة أسماك القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائبة سحر بشير بشأن خطة الدولة نحو سد الفجوة الغذائية من الأسماك في ضوء ما تملكه مصر من مسطحات مائية .

وايضا طلبات الاحاطة المقدمة من :

- النائب ابراهيم الديب بشأن تراجع دور المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء في فحص الخضر والفاكهة بالاسواق المصرية الموجهة للاستهلاك المحلي للتاكد من صلاحيتها أسوة بالصادرات الزراعية .

- طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن زيادة القدرة التنافسية للانتاج الزراعي المصري ، وخطة وزارة الزارعة لزيادة إنتاجية وحدة المساحة في ظل الاثار السلبية للتغيرات المناخية .

- طلب الاحاطة المقدم من النائبة أميرة ابو شقة بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاساسية وتحديد أسعار عادلة لتسلمها من الزراع وتوفير الاسمدة وإحكام الرقابة علي أليات تسعيرها.