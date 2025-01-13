نجل طبيب مايو يكشف تفاصيل وضع جثة والده في الملح لمدة شهر

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة 15 مايو والتبين، تفاصيل جديدة في القضية رقم 94 لسنة 2025، بشأن قيام سيدة تونسية بحفظ جثة زوجها مغطاة بكمية كبيرة من الملح داخل شقة بمدينة 15 مايو.

وبسؤال المدعو أحمد محمد - نجل المتوفي- شهد بانفصال والده عنه منذ مدة طويلة نظراً لوجود خلافات بينه وبين والدته كما شهد بان والده كان يعاني من سرطان بالبروستاتا ومرض السكري.

وانه نمي لعلمه بالوفاة حال حضور مؤجر الشقة محل الواقعة لمسكنه وإبلاغه بها وذهب رفقته و بالدلوف إلى الشقة عثر على جثمان والده المتوفي بالغرفة الأخيرة بالشقة وتبين أن المدعوة مناء بنت محمد قد قامت بسد جميع فتحات باب الغرفة من اسفل ومن موضع المفتاح بفوط قماشية ومناديل وقامت بغلق جميع نوافذ الشقة وذلك حتى لا تتسرب رائحة الجثمان وعليه اتجه لقسم الشرطة لتحرير محضراً بالواقعة.

كما كشفت التحقيقات أن المتوفي كان يقيم بصحبة زوجته العرفي، المدعوة "مناء بنت محمد"، تونسية الجنسية، داخل شقة مستأجرة ملك المدعو "خالد رزق".

وأضافت التحقيقات أن السيدة التونسية تركت رسالة ورقية لصاحب الشقة مدون بها "الدكتور مات موته طبيعية من حوالي شهر، بس انا مقدرتش أوصل لحد من عيلته لدفنه، وماعرفتش اتصرف لأن وجودي غير قانوني وماليش مكان اروحله وفضلت في حيرة مش عارفة أعمل ايه لحد ما جيت انت عشان الإيجار امبارح، ومكنش قدامي غير اني اسيب المكان واسيبك تتصرف.

وبسؤال عماد رمضان، أحد جيران المتوفي، شهد بأن المتوفي كان يقيم بالشقة المواجهة له بالطابق الخامس، رفقة إحدي السيدات، والتي ادعي انها زوجته، وان المتوفي كان حسن السمعة وانه لم يلاحظ نشوب ثمة شجار بينه وبين من كانت تقطن رفقته، إلا انه قد لاحظ عليها بعض الأفعال المريبة والتي تلخصت في اشتمامه رائحة مادة كيميائية نفاذة تشبه رائحة الغاز الطبيعي منذ حوال خمسة عشر يوماً تفوح من محل مسكن المتوفي، وحال ذهابه للاطمئنان عليهم قامت سالفة الذكر بفتح الباب بحظر واخبرته انها كانت تقوم بأعمال النظافة بمادة الجاز لوجود نمل بالشقة الا انه قرر بالتحقيقات ان ما اشتمه هو رائحة تشبه رائحة الغاز الطبيعي.

وبسؤال المدعوة عائشة الحفني، إحدي جيران المتوفي، شهدت بذات ما جاء بأقوال سالف الذكر وأضافت بأنها المتوفي، كان يقيم رفقة سالفة الذكر بالعين محل الواقعة منذ حوالي عشرة أشهر وانها قد اشتمت ذات رائحة الغاز الطبيعي في تلك الفترة بالإضافة الى انها قد اشتمت رائحة عفن من قبل.

وأضافت انها منذ عشرة أيام ونظراً لانقطاع خدمة مياه الشرب بالمنطقة محل سكنها قامت رفقة قاطني العقار بمليء قوارير مياه من احد فناطيس المياه و انها شاهدت المدعوة / مناء بنت محمد، تقوم بملئ قارورات كلور آنذاك مما اثار الشك وربيبة بداخلها حيالها.