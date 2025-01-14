مدير المنتخب: جلسة رئيس اتحاد الكرة مثمرة وهدفنا الصالح العام

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن هدفنا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة للصالح العام. وأضاف حسن في مداخلة هاتفية على "أون تايم سبورتس" مع سيف زاهر، أن جلسة اليوم مثمرة للغاية لصالح الكرة المصرية والمنتخب .

كما أضاف حسن أن أشراف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد علي المنتخب امر جيد للغاية وامر طبيعي

ووجه مدير المنتخب ⁠ الشكر لمجلس الإدارة والأعضاء علي دعم المنتخب.

وأشار حسن ان إقامة معسكر مارس في مشروع الهدف خلال الفترة المقبلة صعب بسبب ضيق الوقت خاصة ان مباريات المنتخب ستكون في استاد القاهرة ومن الممكن اقامة معسكر في مشروع الهدف بعد ذلك قبل البطولات.

وتابع مدير المنتخب أن تألق صلاح ومرموش وباقي اللاعبين امر جيد للغاية للمنتخب و⁠ نمتلك أكثر من لاعب مميز صغير السن مثل إبراهيم عادل واخرين غيره من المحترفين والمحليين

ونتمنى احتراف اكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة ونتواصل مع جميع اللاعبين للاطمئنان عليهم بصفة دورية و ⁠نمتلك اكثر من حارس مميز مثل الشناوي الذي يمتلك خبرة كبيرة ومصطفي شوبير ومحمد عواد ومهدي وحمزة علاء

وأشار مدير المنتخب ان مصطفي ⁠شوبير حارس مرمي زكي وسيكون له مستقبل ونفس الأمر لحارس الزمالك محمد عواد وحمزة علاء وباب المنتخب مفتوح للجميع.

ووجه مدير المنتخب رسالة للجماهير من اجل مساندة المنتخب من المدرجات وعودة الجماهير من جديد للالتفاف خلف المنتخب .

واختتم مدير المنتخب ان الكرة في افريقيا تتطور والمنتخبات الأفريقية صعبة والدليل المفاجآت التي حدثت في النتائج مؤخرًا سواء في أمم أفريقيا أو تصفيات أفريقيا الأخيرة.