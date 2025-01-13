صفحات الفيس بوك تبث شائعات حول واقعة وفاة أم وأبنائها الخمسة بالفيوم.. ومصدر أمني يكشف الحقيقة

أثارت عدد من الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الجدل والذعر بين المواطنين بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، عقب نشرها بعض المعلومات الخاطئة حول واقعة وفاة أم وخمسة من أبنائها نتيجة اختناقهم بسبب تسرب غاز، حيث ادعت تلك الصفحات أن هناك شبهة جنائية في الواقعة وأن جدة الأطفال وزوجة عمهم هم جناة في وفاة الأسرة.

وقد نفى العميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس ما تداولته تلك الصفحات المضللة والتي تتناول معلومات خاطئة خاصة في تلك الوقائع التي تعتبر رأي عام، وأكد "تعيلب" أنه لا صحة لما تداولتها تلك الصفحات موضحاً أن الوفاة كانت نتيجة تسرب غاز بالمنزل أثناء نوم الأسرة.

وقال "وليد" أحد أقارب الزوج إن ما تم تداوله عبر صفحات الفيس بوك غير صحيح، مؤكداً أن النيابة العامة لم توجه للجدة وزوجة شقيق والد الأطفال أي تهمة في هذه الواقعة.

كما أوضح أيمن صديق والد الأطفال، أن هذه الصفحات هدفها التربح بأية طريقة وأن هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة ولابد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الصفحات لما تبثه للمواطنين من معلومات خاطئة وتثير الفتنة بين المواطنين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم إخطاراً من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بالعثور على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5، وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز سنورس برئاسة العميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس المباحث، وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى وقتها نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر حينها المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها ومباشرة التحقيقات.

وكشفت وقتها المعاينة الأولية لمباحث مركز سنورس تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس المباحث ان سبب وفاة ربة منزل وأبنائها الخمسة والمقيمين بشارع الزهيري بمدينة سنورس، يرجع إلى تسرب غاز أثناء نومهم تسبب بحالة اختناق للأم وأبنائها.

وحصل "البوابة نيوز" على أسماء ضحايا الحادث وهم : "سمر محمد جوده 37 سنة ،"معتز أيمن شوقي عبد الظاهر" 17 ،" "ملك أيمن شوقي عبد الظاهر " 15 سنة "محمد أيمن شوقي عبد الظاهر" 8 سنين ،"عائشة أيمن شوقي عبد الظاهر" 5 سنوات، "روقية أيمن شوقي عبد الظاهر " 3 سنوات.