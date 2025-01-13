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الثلاثاء 14 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مديرية التموين بالإسكندرية تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر

حمالات رقابة على
حمالات رقابة على الأسواق بالإسكندرية
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شنت إدارة تموين شرق بالإسكندرية، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وحى شرق، بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط محل لحيازته عدد ٢٩٠ قطعة حلويات ومكرونة سريعه التحضير منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط عدد ٢٣ زجاجه مياة غازية سعة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية، وعدد ٢٥٨ علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مشروعة الحيازة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على الاسواق و المحلات.

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