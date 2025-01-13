ننشر محضر الشرطة في اغتصاب طفلة "كي جي 2" داخل مدرسة بالهرم

واقعة مأساوية شهدتها منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، عندما أقدم عامل كانتين داخل مدرسة خاصة بإستدراج طفلة 5 سنوات "كي جي 2" بقطعة حلوي والاعتداء جنسيا عليها داخل جدران المدرسة.

اغتصاب طفلة "كي جي 2" داخل مدرسة بالهرم

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية من كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، كانت فتح المحضر رقم 67050 جنح الهرم لسنة 2024، بتاريخ 22/12\2024، الساعة 9 مساءا بمعرفة النقيب مصطفي علي معاون مباحث القسم، حيث حضر مواطن يتهم عامل كانتين بمدرسة خاصة بمنطقة كعابيش بالاعتداء جنسيا علي نجلته 5 سنوات داخل كانتين المدرسة، ونظرا لأهمية البلاع ولما يمثله من تعدي صارخ علي النفس وحقوق الطفولة، قام فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام باستخدام التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة وبإجراء التحريات حول الواقعة فقد توصلت إلي صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة "إ س ح م ن"، عامل بالكانتين الخاص بمدرسة للغات، ومقيم التجمع الأول المجاورة العاشرة فيلا 8 الدور الثالث.

وبعمل عدة اكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها المذكور فقد امكن ضبطه في احدهما، وبمناقشته بالواقعة وما توفر لدينا من معلومات اقر واعترف بارتكابها حيث قام باستدراج الطفلة داخل الكانتين الخاص بالمدرسة وتقديم بعض الحلوي لها والتعدي عليها جنسيا.

وبالكشف علي المتهم بوحدة الحاسب الالي تبين مطلوب التنفيذ عليه في الاتي:

1. القضية رقم 21567 لسنة 2012 جنايات النزهة حصر 871 لسنة 2014 كلي 6082 لسنة 2012 شروع في قتل غيابي مؤبد 25 سنة، بجلسة 3/6/2014.



2. القضية رقم 5831 لسنة جنايات المعادي حصر 145 لسنة 2014 كلي 1573 لسنة 2013 مخدرات غيابي 3 سنوات بجلسة 29/1/2014.