محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات انطلاق المهرجان العربي للهجن بشرم الشيخ

الإثنين 13/يناير/2025 - 11:16 م

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاستعدادات النهائية لانطلاق المهرجان العربي للهجن والتراث الذي من المقرر انطلاقة يومي 15 و16 يناير الجاري.

وقام المحافظ خلال الجولة التفقدية بمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق المهرجان بما فيها المنصة الرئيسية، وقرية التراث البدوي، وأماكن العرض وبيت الشعر مشددا علي الدقة في التجهيز والاستعداد الأمثل للمهرجان.



واكد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الحفاظ علي الاستدامة لتوفير أماكن عرض دائمة للمشغولات والمنتجات البدوية، وفتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء البدو.

هذا وينطلق المهرجان العربي للهجن والتراث برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء المعنيين، وعدد من المحافظين والسفراء ورؤساء الاتحادات الهجن العربية ونخبة من رجال الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين وعواقل ومشايخ البدو.

ومن المقرر أن تُقام السباقات بمضمار الهجن في شرم الشيخ يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بمشاركة 6 دول عربية السعودية ،الامارات الاردن، البحرين، قطر، الكويت إلى جانب مشاركة 17 محافظة مصرية.

ويأتي ذلك في إطار “عيد الهجن”، الذي يحتفل فيه بذكرى افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث تم افتتاح المضمار رسميًا في إحدى الفعاليات الكبرى التي شهدت حضور الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة في يناير 2020.

ولفت محافظ جنوب سيناء الي ان هذه الذكرى مناسبة سنوية لإحياء التراث وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية، حيث كان افتتاح الرئيس للمضمار إشارة انطلاق هذه الرياضة بشكل عالمي على أرض مصر.

وأشار محافظ جنوب سيناء الي انه تم إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020 بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه وتم تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه وتم الانتهاء أيضا من إنشاء ( قرية التراث البدوي – أماكن إيواء الهجن – مسجد الهجن – الوحدة البيطرية بالهجن ) فى عام 2024 مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سباقات الهجن في شرم الشيخ، والتي جعلت مضمار الهجن ملتقى دوليًا لممارسة واحدة من أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي. هذه الرياضة تحظى بإقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على حضور الفعاليات ومشاهدة العروض المميزة.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار رياضة الهجن في مدينة السلام، لما لها من مردود إيجابي على تنشيط السياحة، خاصة لعشاق هذه الرياضة على مستوى العالم. وأضاف أن هذه الفعاليات لا تقتصر فقط على تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظة، خصوصًا المهتمين بهذه الرياضة.

وشدد علي أهمية الظهور بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، بما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.

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