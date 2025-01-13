برلماني: هناك ضرورة لاستبدال العمالة اليدوية بفنيين يتعاملون مع الآلة

قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة لاستبدال العمالة اليدوية بالفنيين القادرين على التعامل مع الآلة، مشيرًا إلى أن العمالة المُدربة من الممكن أن تُصدر للخارج خاصة أوروبا التي تُعاني خلال السنوات الأخيرة من نقص كبير في العمالة.

وأضاف “خليل”، خلال حواره مع الإعلامية شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ألمانيا أعدت اتفاقية مع إحدى الدول الأفريقية لاستقبال 100 ألف عامل، خاصة وأن الشباب في أوروبا أصبح قليلاً، وهي في حاجة إلى طاقات وعمالة للعمل.

وأوضح أن هناك ضرورة لإضافة اللغات إلى التعليم الفني، لكي يستطيع العامل التعامل مع الأجانب خاصة عند السفر للعمل في الخارج، مشددًا على ضرورة تدريب العمالة المصرية بصورة كبيرة، لأنها وإن كانت رخيصة إلا أن إنتاجية العامل المصري ضعيفة بسبب قلة التدريب.