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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش على أعتاب مانشستر سيتي.. صفقة تاريخية قيد الإتمام

عمر مرموش
عمر مرموش
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كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن اقتراب نادي مانشستر سيتي من إتمام صفقة ضم النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر رومانو عبر حساباته الرسمية أن مانشستر سيتي سيُقدم عرضه الرسمي هذا الأسبوع لضم مرموش، مشيرًا إلى أن العرض قد تم تحضيره مسبقًا، ويتضمن حوافز وإضافات كجزء من الهيكل المالي للصفقة.

محادثات رسمية 

وأوضح رومانو أن النادي الإنجليزي بصدد بدء محادثات رسمية مع إدارة آينتراخت فرانكفورت للتوصل إلى اتفاق نهائي، حيث ارتفعت نسبة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي على موقع ترانسفير ماركت إلى 75%، مما يعكس قرب إتمام الصفقة.

وأضاف رومانو: "مرموش قدم مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت ومع المنتخب المصري، مما لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لكن مانشستر سيتي يُعد الأقرب لحسم الصفقة."

وفي حال إتمام التعاقد، سيكون عمر مرموش أحدث لاعب مصري ينضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

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