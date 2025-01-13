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الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"دونجا" ينذر الإسماعيلي وشئون اللاعبين تصدم النادي بمستحقات بملايين

محمود عبدالعاطي دونجا
محمود عبدالعاطي دونجا
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أخطرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، النادي الإسماعيلي، بمجموعة من العقوبات المفروضة على النادي، بناء على شكوى مقدمة من عدة لاعبين.

وألزمت لجنة شئون اللاعبين، النادي الإسماعيلي، بسداد مبلغ وقدره مليون و857 جنيه، للاعب أحمد مدبولي، بالإضافة إلى سداد مبلغ وقدره 378 ألف و331 جنيه، للاعب كريم الديب.

كما ألزمت اللجنة النادي، بسداد مبلغ وقدره 783 ألف و333 جنيه، للاعب محمد أحمد محمود عطية (كوكو)، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 622 ألف جنيه، للاعب مصطفى فارس.

وبالإضافة إلى ما سبق، أرسل محمود عبد العاطي (دونجا)، لاعب بيراميدز إنذار على يد محضر للنادي الإسماعيلي، مطالبا بحصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة والمقدرة بـ876 ألف جنيه.

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