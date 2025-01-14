الأيام البيض.. فضلها وموعدها في التقويم الهجري والميلادي

نسمع جميعًا عما يعرف بالأيام البيض ونؤمن جميعًا بفضلها العظيم، وأجرها الكبير، إذ أنها تتميز بروحنياتها العظيمة ومكانتها الخاصة في الإسلام لما لها من فضلها العظيم وأجرها الكبير.

في هذا التقرير نستعرض تعريفها وفضلها وموعدها وكيفية الاستعداد لها ونصائح للاستعداد لها إذ حثنا عليها والعمل فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما لها من أجر عظيم فتعالى نتعرف على كل ما يتعلق بها لما في ذلك من فضل عظيم في الثواب والأجر.

الأيام البيض

ما هي الأيام البيض؟

هي أيام تتميز بمكانتها الخاصة حيث يستحب فيها القيام والصيام وكل ما يدعو للتقرب إلى الله وتعرف بأنها أيام يكتمل فيها القمر ليصبح بدرا مضيئا في السماء، حيث يعكس ضوء الشمس بشكل كامل، مما يجعل الليالي تبدو أكثر إشراقا، ولعل ذلك السر في تسميتها “بالبيض”.

فضلها

يعود فضلها الى أحاديث نبوية عديدة تؤكد على فضله ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم " صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله "

(رواه البخاري ومسلم )وفى حديث أخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم " صيام أيام البيض كصيام الدهر "

فضل الصوم والقيام فيها

مضاعفة الاجر والثواب: بصوم الأيام البيض في شهر رجب يتضاعف فيه الثواب لعظمته كواحد من الأشهر الحرم

تكفير الذنوب: بصوم الأيام البيض في ذلك الشهر العظيم يكفر عن العبد الذنوب وجميع خطاياه

تقرب إلى الله: بصومه يكون التقرب إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة

موافقة السنه النبوية : بصوم الأيام البيض يكون الاقتداء بالنبي " محمد صلى الله عليه وسلم "وفى ذلك يؤجر المسلم فضلًا عن تضاعف الحسنات لديه

أهميتها

تتجلى اهميه هذه الأيام من خلال أهميه شهر رجب فى الإسلام اذ تعود أهميته لتعظيم الله سبحانه وتعالى له في وصفه بأنه أحد الأشهر الحرم طبقا لقوله تعالى " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم". كما تتجلى أهميته في الأحداث التاريخية التي شهدها ذلك الشهر وعظمتها في حدوث معجزة الاسراء والمعراج فضلًا عن أنه يعتبر فرصة للتوبة والتقرب إلى الله.

موعد صوم الأيام البيض

وفقا للتقويم الهجري والميلاد ي ستكون الأيام البيض بشهر رجب 1446 هجري كالأتى “الإثنين 13 يناير 2025 اليوم الأول من الأيام البيض، الثلاثاء 14 يناير 2025 اليوم الثاني، الأربعاء 15 يناير 2025 اليوم الثالث والأخير ”.