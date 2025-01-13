بعد انتقال "كوكا".. المصريون في الدوري الفرنسي تاريخ من الحضور المميز

الإثنين 13/يناير/2025 - 10:25 م

الدوري الفرنسي لكرة القدم شهد على مر السنوات مشاركة عدد من اللاعبين المصريين الذين تركوا بصمات متفاوتة في الملاعب الفرنسية.

ورغم أن عددهم ليس كبيرًا مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى، إلا أن وجودهم كان بارزًا ومؤثرًا في بعض الحالات.

أبرز اللاعبين المصريين في الدوري الفرنسي

احمد حسام ميدو



أحمد حسام "ميدو" يُعد أحد أوائل المصريين الذين خاضوا تجربة احترافية في فرنسا، حيث لعب لنادي مارسيليا موسم 2003-2004 وقدم أداءً جيدًا، مما أهله للانتقال إلى أندية كبرى في أوروبا. من جهة أخرى، أحمد أبو مسلم وحسني عبد ربه كانا من أوائل اللاعبين المصريين الذين انضموا إلى ستراسبورج، حيث لعب أبو مسلم في الفترة من 2005 إلى 2009، فيما كانت تجربة عبد ربه قصيرة من 2005 إلى 2007.

احمد ابو مسلم

حسنى عبد ربه

في السنوات الأخيرة، لمع اسم مصطفى محمد الذي انضم إلى نادي نانت في صيف 2022 قادمًا من جالطة سراي التركي. استطاع مصطفى تقديم أداء هجومي قوي، حيث سجل أهدافًا حاسمة لفريقه. كما انضم أحمد حسن "كوكا" في 2025 إلى نادي لوهافر في تجربة جديدة يأمل أن تكون مميزة.

إلى جانب ذلك، خاض محمد عبد المنعم تجربة احترافية مع نادي نيس في 2024، حيث يعد من أبرز المدافعين المصريين الواعدين.

مصطفي محمد

محمد عبد المنعم

احمد حسن كوكا

تجارب أخرى مميزة



كريم حافظ تألق مع نادي لانس موسم 2016-2017، وكان له حضور قوي كظهير أيسر. كما خاض طاهر محمد طاهر تجربة احترافية قصيرة مع لوهافر عام 2016، لكنها لم تكن طويلة.

تحديات وفرص



التأقلم مع بيئة جديدة واللغة الفرنسية شكلا تحديًا كبيرًا أمام اللاعبين المصريين. ومع ذلك، الدوري الفرنسي يُعتبر منصة مثالية لتطوير المواهب واكتساب الخبرات.

بالمجمل، تبقى تجارب المصريين في الدوري الفرنسي محدودة لكنها أثبتت وجود إمكانيات تنافسية للاعبين المصريين على الساحة الأوروبية.